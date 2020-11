Tutto su Giuliano Condorelli, il fidanzato di Adua Del Vesco, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5

Giuliano Condorelli è il fidanzato di Adua Del Vesco, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. Di origini italo-tedesche, il giovane ha un profilo Instagram molto curato, dove si percepisce chiaramente come la sua professione abbia a che fare col mondo della moda.

Diventato piuttosto popolare dopo essere entrato nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa alla fidanzata, Giuliano Condorelli non appartiene al mondo dello spettacolo. Di lui si hanno infatti pochissime informazioni, se non che dovrebbe avere più o meno la stessa età di Adua, visto che si sono conosciuti ai tempi della scuola.

Stando a quanto si può apprendere dal suo profilo social, ipotizziamo che Giuliano possa lavorare come modello o come imprenditore. Inoltre pare essere un grande appassionato di viaggi nonché dello sport, dallo sci al nuoto all’alpinismo.

Adua e Giuliano si sono conosciuti molti anni fa e lui è stato il primo fidanzato dell’attrice. Quando poi lei è salita alla ribalta della cronaca rosa, i due si persero di vista, per poi incontrarsi di nuovo e nuovamente innamorarsi a vicenda.