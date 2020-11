Maria Elena Boschi, attuale parlamentare e capogruppo di Italia Viva, dovrebbe presto trasferirsi ai Parioli nella casa del fidanzato Giulio Berruti

Destinati evidentemente a superare qualsiasi lockdown, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti pare siano pronti a metter su famiglia insieme. Si parla infatti sempre più concretamente di una possibile quanto vicinissima convivenza tra i due, nonostante l’ex ministra abbia sempre difeso la propria indipendenza.

L’ex sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Gentiloni pare ad ogni modo aver perso letteralmente la testa per il bell’attore, come dimostrano peraltro alcuni recenti scatti pubblicati dal settimanale “Chi”.

Le foto rubate ritraggono Maria Elena e Giulio a Fregene, dove si sono rifugiati per un pranzo all’aperto sulla spiaggia. La complicità della coppia è evidente mentre si scambia baci appassionati e sguardi d’intesa. Che il 2021 possa essere l’anno non solo della convivenza ma anche delle nozze per l’ex ministra nel governo Renzi?