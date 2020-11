Rebecca Mongelli, giovanissima concorrente de Il Collegio, ha rivelato che da grande vorrebbe essere "Chiara Ferragni".

Rebecca Mongelli, nuovo volto de Il Collegio, ha esordito nel suo video di presentazione affermando che da grande vuole “essere Chiara Ferragni”. Il suo video è stato commentato proprio dalla famosa influencer.

Rebecca Mongelli su Chiara Ferragni

Il suo video di presentazione ha rapidamente fatto il giro della rete, fino ad arrivare all’influencer presa in causa, che lo ha commentato insieme a suo marito durante un Twitch: “Ma io la amo”, ha detto Chiara Ferragni, aggiungendo anche: “Hanno messo la mia canzone! (Non mi basta più di Baby K, ndr) ed ha pure la mia cover”. Sicuramente a Rebecca Mongelli, sua fan sfegatata, avrà fatto piacere questo apprezzamento ricevuto direttamente dalla sua beniamina, e chissà se in futuro le due si sentiranno.

Sono sempre di più le adolescenti che aspirano a diventare un giorno come Chiara Ferragni, che oltre ad essere una delle influencer più famose del mondo e ceo di un’impresa di successo, nel 2017 è stata invitata alla Harvard Business School per parlare del suo successo imprenditoriale. I successi dell’influencer non si fermano solo al campo imprenditoriale, e infatti solo di recente lei e Fedez (convolati a nozze nel 2018 e già genitori del piccolo Leone) hanno annunciato che presto avranno una seconda bambina.

La piccola nascerà a marzo, in Italia, a differenza del fratello maggiore che era nato a Los Angeles (così da avere fin da subito il doppio passaporto).