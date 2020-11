Un nuovo scatto di Wanda Nara ha mandato in delirio il web: il nudo integrale allo specchio che ha riscosso like a non finire

Da quando il coronavirus costringe tutta Europa e il mondo intero a stare in casa, Wanda Nara non lesina nel regalare parecchi scatti osé ai suoi tantissimi ammiratori sui social. Su Instagram, in particolare, la moglie e procuratrice sportiva di Mauro Icardi riceve pertanto moltissimi consensi, con apprezzamenti pressoché all’ordine del giorno.

Visualizza questo post su Instagram Todo lo que queda es invierno … 🔥 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 10 Nov 2020 alle ore 11:00 PST

In particolare, nelle ultime ore la showgirl argentina ha condiviso una nuova foto che ha mandato completamente in tilt il web. Riscuotendo migliaia di like nel giro di pochi minuti, l’esplosiva ex opinionista del Grande Fratello Vip si è mostrata in tutto il suo splendore in un selfie allo specchio decisamente bollente.

In esso la donna appare difatti completamente nuda nella parte superiore del corpo, con solo il braccio destro a coprirle il prosperoso décolleté, che in ogni caso fatica a essere contenuto. Dall’immagine traspare peraltro anche il suo formidabile lato B, confermando Wanda Nara come la vera regina dei social network.

Visualizza questo post su Instagram Uff 😖 weekend in lockdown Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 6 Nov 2020 alle ore 10:08 PST

Solo poche ore fa, un’altra foto aveva infiammato i fan della modella, ritratta questa volta di schiena a mostrare sempre il suo burroso lato B.