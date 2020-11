Amici, Arisa e Lorella Cuccarini nuove professoresse

Oltre a Lorella Cuccarini anche Arisa sarà una delle nuove professoressa nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Stando ai rumor in circolazione Maria De Filippi avrebbe deciso di rinnovare il corpo docenti della nuova stagione di Amici, che avrà inizio dal 14 novembre.

Amici: Arisa e la Cuccarini

A sorpresa dopo il rumor che vorrebbe Lorella Cuccarini nuova professoressa alla scuola di Amici di Maria De Filippi, sembra che anche Arisa sia stata scelta dalla famosa conduttrice per entrare a far parte del corpo docenti.

Pertanto, i professori di questa nuova edizione del programma saranno: Arisa, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli – per quanto riguarda i professori di canto – e Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Veronica Peparini – per quanto riguarda il ballo.

Lo show prenderà il via sabato 14 novembre alle 14.10 su Canale 5, e in tanti non vedono l’ora di vedere le due nuove professoresse all’opera. Arisa subentrerà al posto di Stash (attualmente impegnato con l’arrivo imminente della sua prima figlia).

Il rumor riguardante il nuovo ruolo di Lorella Cuccarini all’interno del programma ha iniziato a circolare alcune settimane fa, e in tanti non vedono l’ora di sapere come sarà la Cuccarini in veste di professoressa. Per la conduttrice si tratta di un’importante novità lavorativa dopo il suo addio a La Vita in diretta (seguito dalla lettera scandalo da lei scritta per il collega Alberto Matano). Durante l’estate la Cuccarini è stata più volte presa di mira anche dai concorrenti del GF Vip per alcune delle sue dichiarazioni in merito alla comunità LGBTQ.

Ci saranno polemiche anche ad Amici di Maria De Filippi?