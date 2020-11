Elisabetta Gregoraci e il cardigan da 2300 euro.

Una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip è, sicuramente, Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, si sta distinguendo nella casa di Cinecittà per il suo carattere. Sta facendo sognare anche tantissimi fan del reality, per il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli.

Ad oggi, i due concorrenti, si definiscono “Amici Speciali” e non prendono una posizione definitiva in merito al loro rapporto. La Gregoraci però si sta distinguendo anche per il suo stile. In ogni momento della giornata, infatti, è sempre perfetta con capi adatti e scelti in modo minuzioso. Del resto, tutti sanno quanto ad Elisabetta piacciono gli abiti alla moda, i capi di lusso, i gioielli preziosi e i look di tendenza.

Il cardigan di Elisabetta Gregoraci

Nel corso delle ultime giornate, complice anche il maggiore freddo che vi è in casa, la Gregoraci ha deciso di indossare un bellissimo cardigan, che ha subito colpito sia le altre coinquiline sia le donne che la seguono da casa. Quella che può sembrare, almeno all’apparenza una semplice vestaglia colorata, in realtà è un pezzo di abbigliamento creato da Alanui, una delle aziende leader specializzate in maglioni, cardigan e capi in maglia realizzati con filati pregiati.

In tanti si sono chiesti il prezzo di questo prodotto. Ben 2300 euro! Insomma una cifra non di certo alla portata di tutte le casalinghe che seguono il Grande Fratello Vip. Il cardigan appartiene ad una collezione di qualche anno fa, ed è decorato con un motivo jacquard a tema “psychedelic mushroom” in cui maxi stella si mescolano con disegni di meduse, tao, funghi (appunto) e inserti leopardati.