Gf Vip, Dayane Mello a Adua Del Vesco: “Ti amo”

Dayane Mello e Adua Del Vesco sono sempre più vicine al GF Vip: le due si sono dichiarate reciprocamente amore.

L’ultima settimana è stata piuttosto intensa per Dayane Mello, accusata dagli altri concorrenti di voler “manipolare” Rosalinda solo per attirare l’attenzione su di se. A sorpresa le due – che si sono chiarite dopo un acceso scontro- si sono giurate il loro amore.

Dayane e Adua: l’amore

Da buone amiche al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco e Dayane Mello sembrano essersi trasformate in qualcosa di più. Le due si sono scambiate baci ed effusioni bollenti, e di recente gli altri concorrenti hanno provato a convincere Rosalinda del fatto che la modella brasiliana stesse cercando di manipolarla unicamente per attirare visibilità. Dopo un acceso scontro le due si sono chiarite, e non sono mancati tra loro baci, effusioni e dichiarazioni reciproche d’amore: “Il loro gioco non è riuscito stai tranquilla”, ha dichiarato Adua a proposito delle parole degli altri concorrenti, mentre Dayane senza freni le ha risposto: “Lo so, ti amo”.

Il rapporto con Dayane Mello starebbe mettendo in crisi anche i sentimenti tra Adua e il suo fidanzato Julian Condor. Finora il fidanzato dell’attrice si era mostrato più innamorato che mai e si era detto disposto ad aspettarla. Inoltre Adua ha più volte sottolineato come Julian le sia stato accanto nel periodo in cui lei ha sofferto d’anoressia. Il rapporto col ragazzo non la lascia libera di pensare ai suoi sentimenti per Dayane Mello sbocciati all’interno della Casa? Al momento sulla vicenda tutto tace ma i fan delle due inquiline del reality show non vedono l’ora di sapere se davvero la loro storia proseguirà al di fuori del GF Vip.