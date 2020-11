Gioco della bottiglia decisamente osé per i concorrenti del Grande Fratello Vip: i baci tra Tommaso e Giulia e la schiena leccata di Zelletta

L’atmosfera al Grande Fratello Vip si è presto surriscaldata, ma questa volta non per via di una lite, bensì del popolarissimo gioco della bottiglia. A proporre il diversivo più classico dei divertimenti tra ragazzi è stato ovviamente Tommaso Zorzi, che ha anche pensato a delle punizioni letteralmente osé.

Se Elisabetta Gregoraci ha bloccato il tutto dopo essersi accorta dell’eccessivo “calore” domestico, i vipponi hanno comunque avuto il tempo di regalarci alcuni momenti iconici. Il bacio appassionato tra Zorzi e Giulia Salemi e la schiena leccata di Andrea Zelletta da Rosalinda sono stati di fatto i momenti salienti del provocante passatempo.

Visualizza questo post su Instagram Bacio bacio bacio 💋 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 11 Nov 2020 alle ore 11:48 PST

Tra Tommaso e Giulia è dunque scoccato un bacio lungo ben trenta secondi. I due influencer, già molto amici, avrebbero dovuto solo toccarsi le labbra, mentre invece si sono spinti in un lunghissimo kiss alla francese. Lo stesso influencer milanese si è poi offerto di bere un intruglio come pegno pur di non leccare la schiena di uno dei suoi compagni di gioco. Tale penitenza è invece toccata a Rosalinda, che senza battere ciglio ha di fatto “assaporato” quella di Andrea Zelletta, tra l’entusiasmo degli altri Vip.