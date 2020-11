Grazie al gioco dell'obbligo o verità, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare a una frase "da censura" con Pierpaolo Pretelli

Nella magione più spiata d’Italia sembra essere tornata a destarsi la fiamma nella strana liaison tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Merito forse del classico gioco “obbligo e verità” al Grande Fratello Vip, i due hanno infatti risentito un certo mescolìo nello stomaco.

A condurre lo show è stato chiaramente Tommaso Zorzi, che ha domandato all’ex velino di Striscia la Notizia con chi passerebbe volentieri una notte nella Casa di Cinecittà. La domanda era chiaramente retorica così come scontata la risposta, per questo l’influencer milanese ha rincarato la dose chiedendogli: “Devi mimare una posizione in cui lo faresti”.

Pierpaolo Pretelli non si è sottratto alla richiesta e con lui, a gran sorpresa, nemmeno la Gregoraci. Alla domanda se le piacesse la posizione proposta dal 30enne romano, la showgirl ha peraltro stupito ancor di più replicando: “Sì, anche se a me piace stare sotto”. A quel punto Pretelli ha letteralmente perso il senno, arrivando a proporre all’ex moglie di Flavio Briatore: “Andiamo a letto”. Chissà se prima o poi il simpatico ex tentatore arriverà a realizzare questo suo desiderio nella casa del GF Vip? L’ipotesi pare essere parecchio lontana dal realizzarsi, salvo clamorosi colpi di testa di Elisabetta Gregoraci.