Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono scambiati delle lettere molto commoventi nella Casa del Grande Fratello Vip: le reazioni dei due gieffini

Nelle scorse ore, un nuovo episodio avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip ha visto come protagonisti Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Il popolare quanto amato influencer milanese ha difatti deciso di scrivere una lettera commovente all’amico, poi è andato a sfogarsi da Stefania Orlando.

Allo stesso tempo, nella camera blu, il figlio di Alba Parietti ha risposto a Zorzi con un’altra missiva, che poi ques’ultimo ha trovato sotto il suo cuscino.

Tommaso ha così dapprima provato a leggere la lettera senza tuttavia riuscirci, molto probabilmente per la pessima grafia di Oppini.

Per tale motivo Francesco si è visto costretto a leggere ad alta voce quanto aveva scritto su carta solo pochi minuti prima.

Inutile dire come sui social moltissimi fan si sono emozionati per via delle lacrime del loro beniamino.

Nel mentre, ad ogni modo, non sono mancati meme assai divertenti sulla lettera di Francesco Oppini per Tommaso Zorzi.