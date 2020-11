Giacomo Urtis dovrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5: cosa rivelerà in merito ai suoi pazienti famosi?

Alfonso Signorini ha dichiarato ufficialmente che entro il mese dicembre entreranno nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 5 . Tra queste new entry sembra essere già certa la presenza di Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip che prese già parte all’Isola dei Famosi 12.

A rivelare l’entrata nella Casa di Cinecittà del noto medico è stato anche il direttore di “Nuovo”. Secondo quanto enunciato da Riccardo Signoretti, dunque, l’ex naufrago avrebbe peraltro delle vere bombe nel suo cellulare, che potrebbe far esplodere una volta approdato nel reality di Canale 5.

Ma non è finita qui: Signoretti ha infatti rivelato in anteprima anche l’entrata in gioco di tre concorrenti non famosi. Si ipotizza pertanto che uno di loro possa essere il modello gay che farà sicuramente scintille con Tommaso Zorzi.

Giacomo Urtis dovrebbe entrare nella magione più spiata d’Italia già nella diretta di lunedì 16 ottobre 2020. Tra foto, video e messaggi di ogni tipo, il vero Grande Fratello potrebbe tuttavia trovarsi dentro il suo telefono. Oltre a Giacomo, per la gioia di tantissimi fan, al GF Vip arriverà anche Cristiano Malgioglio, già concorrente della seconda edizione del reality insieme a Giulia De Lellis, i fratelli Rodriguez e Ignazio Moser.