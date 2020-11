Ilary Blasi tornerà a condurre il Grande Fratello Vip al posto di Alfonso Signorini? Le ipotesi in merito alla presentatrice romana

Nessuno mette certamente in dubbio che la conduzione di Alfonso Signorini sia magistrale al Grande Fratello Vip. Eppure sono molti i telespettatori a cui manca Ilary Blasi. Specialmente il popolo del web la rimpiange continuamente, postando video celebrativi e meme dove si chiede a gran voce che la bionda romana torni a condurre il reality di Canale 5.

Insieme ai tanti fan, si aggiungono peraltro anche i tanti Vipponi che hanno partecipato alle edizioni precedenti dello show da lei condotte.

Proprio a tale proposito, qualche tempo fa la diretta interessata aveva raccontato la propria decisione in merito al GF Vip.

“Era un programma che desideravo fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me, ma come in tutte le cose c’è un inizio e una fine”. Così aveva dunque precisato la moglie di Francesco Totti intervistata del settimanale “Chi” all’epoca in cui aveva annunciato che non avrebbe più presentato il programma Mediaset.

Dopo Le Iene, l’ex Letterina di Passaparola aveva così deciso di lasciare anche la versione dei famosi del re dei reality, passando la palla ad Alfonso Signorini, che ha poi proseguito la sua avventura in maniera eccellente.

Al momento non è dunque in previsione un ritorno di Ilary Blasi al Gf Vip. Tuttavia, come spesso sentiamo ripetere, tutto può succedere…