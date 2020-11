Karina Cascella apre un ristorante a Bergamo: “Non vi deluderemo”

Karina Cascella ha annunciato via social di aver aperto un nuovo ristorante a Bergamo insieme al fidanzato Max Colombo.

Nonostante i tempi tutt’altro che facili per la ristorazione, Karina Cascella ha deciso di lanciarsi in un nuovo progetto imprenditoriale: lei e il fidanzato Max hanno aperto un ristorante a Bergamo.

Karina Cascella: il ristorante

Via social l’opinionista Karina Cascella ha dato un entusiasmante annuncio ai suoi fan: lei e il fidanzato Max Colombo hanno aperto il ristorante Matambre a Bergamo.

Nel suo annuncio Karina non ha nascosto le difficoltà avute in questi mesi anche a causa dell’emergenza Coronavirus e delle preoccupazioni da esse derivate: “Non è facile aprire un’attività ora ma dobbiamo dare luce e speranza”, ha affermato via social. Il Matambre sarà un ristorante di specialità argentine e alla portata di tutti: “Avete scritto per noi oggi parole bellissime ed io sono fiera di avervi qui, perché siete veri e perché avete voglia come noi di uscire da questo tunnel di tristezza.

Finirà tutto questo! E deve finire, perché io voglio abbracciarvi e dimostrarvi la mia riconoscenza”, ha scritto Karina Cascella nella didascalia al suo post, condiviso dai suoi grandi amici ed ex colleghi Gianni Sperti, Ludovica Valli, Georgette Polizzi, Federica Nargi e Costanza Caracciolo.

La storia tra Karina Cascella e il fidanzato Max Colombo – a cui è legata dal 2018 – procede a gonfie vele e i due hanno annunciato anche che si sposeranno non appena l’emergenza Coronavirus glielo consentirà. Il matrimonio è stato rinviato proprio a causa della pandemia in corso.