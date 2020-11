Pomeriggio 5, Daniel Prigioni lascia Soleil Sorge: la replica

La risposta di Soleil Sorge a Dandy Milano, che l'ha lasciata in diretta a Pomeriggio 5.

Daniel Prigioni, meglio conosciuto come Dandy Milano, è stato paparazzato diverse volte in compagnia di Soleil Sorge. Le voci del presunto flirt hanno iniziato a girare e se ne è parlato anche Pomeriggio 5. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è spesso in televisione proprio per parlare dei suoi flirt, presunti o veri che siano.

In questo caso, però, qualcosa sembra non tornare.

Daniel Prigioni lascia Soleil Sorge

Nel salotto di Barbara D’Urso si è tornato a parlare della bella Soleil Sorge e dei suoi presunti flirt.

In studio è tornato come ospite Daniel Prigioni, spinto dalla voglia di chiudere una volta per tutte questa storia di cui si è parlato tanto. “Innanzi tutto non è la mia Soleil perché dopo il trascorso, dopo l’ultima puntata per me è finita qui, la lascio in diretta nazionale. Per me Soleil è libera di andare dove le pare! È finita Soleil!” ha dichiarato Dandy Milano. “Lei ha utilizzato diverse persone per darsi un po’ di arie, tra cui una persona come Iannone.

Ho letto anche i messaggi di Alex Fiumara dove Soleil effettivamente chiedeva la paparazza. Poiché non sono qui a farmi prendere in giro, tant’è che non è nemmeno qui in diretta…” sono state le sue parole di accusa.

Le sue dichiarazioni hanno lasciato senza parole gli altri ospiti, tanto che Roberto Alessi ha messo in dubbio che lui e la Sorge siano stati realmente insieme. Soleil, che doveva essere in collegamento per un confronto diretto ma non ha potuto a causa di alcuni problemi a causa di Skype, ha assistito alla scena e ha ascoltato tutte le parole di Prigioni.

La sua risposta è arrivata su Instagram ed è stata condita da tanto sarcasmo. “Quando ti lasciano in diretta ma non sapevi neanche di uscirci” ha commentato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il confronto tra i due sembra essere stato solo momentaneamente rimandato, ma potrebbe avvenire molto presto in una nuova puntata di Pomeriggio 5.