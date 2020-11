Due ex noti volti di Temptation Island hanno annunciato via social di essersi fidanzati.

Due tentatori dell’ultima stagione di Temptation Island si sono innamorati, e oggi hanno deciso di ufficializzare la loro liaison. Nel programma lei corteggiava Antonio Giugno, mentre lui era il tentatore di Nadia Chahar.

I due tentatori fidanzati

A sorpresa Stefano Quartullo e Vanessa Piazza sono usciti allo scoperto: dopo l’ultima stagione di Temptation Island 2020 i due si sono innamorati, e oggi fanno coppia fissa.

A Temptation Island Vanessa si era avvicinata a Antonio Giugno mentre Stefano si era avvicinato a Nadia. I due fidanzati, nonostante le difficoltà vissute sull’isola delle tentazioni, avevano deciso di lasciare insieme il programma.

A rivelare l’inizio inaspettato della storia tra Vanessa e Stefano è stato lo stesso ex tentatore, che ha raccontato come – dopo essersi scambiati i numeri di telefono – loro due avrebbero trascorso ore al telefono: “Ci siamo scambiati i numeri di telefono e abbiamo iniziato a chiamarci perché io ero a Roma e lei in Sicilia. Abbiamo passato così quasi 10 giorni al telefono per ore come due bambini, siamo arrivati a parlare quasi più di 5 ore al telefono ogni notte, come si faceva a 16 anni”, i due si sarebbero incontrati prima del nuovo lockdown e da allora non si sarebbero più lasciati: “Prima che chiudessero le regioni, vista la voglia di vederci, ho deciso di prendere un aereo e venirla a trovare visto che ho un hotel qui.

Da quando ci siamo abbracciati all’aeroporto non ci siamo più divisi”, ha rivelato Stefano Quartullo.