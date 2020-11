Flavio Briatore porta Nathan Falco nel suo bar, e lui gli prepara un cappuccino: il video ha fatto il pieno di like.

Flavio Briatore ha condiviso via social un breve video dove si vede suo figlio, Nathan Falco, intento a preparare un cappuccino dietro al bancone del bar di suo padre a Montecarlo.

Flavio Briatore: Nathan al bar

“Fa passi nel business”, ha commentato Flavio Briatore nella didascalia al breve video da lui condiviso e in cui si vede suo figlio, Nathan Falco, intento a preparare un cappuccino nel lussuoso bar dell’imprenditore a Montecarlo.

In tanti hanno lodato Briatore per come starebbe educando suo figlio, e tra i commenti al video sono fioccati centinaia di complimenti e messaggi positivi. In passato Briatore ha destato scalpore affermando che Nathan Falco non studierà all’università (il figlio, nato dall’amore per Elisabetta Gregoraci, è venuto al mondo nel 2010): “A me non serve un laureato, mi serve uno che porti avanti quello che ho costruito: se mi serve un commercialista o un avvocato lo chiamo e gli pago la parcella”, ha dichiarato l’imprenditore.

Il bambino, molto legato ad entrambi i genitori, ha continuato a frequentare assiduamente suo padre dopo la separazione tra l’imprenditore e la Gregoraci (avvenuta alla fine del 2017). Proprio la showgirl ha più volte ammesso che lei e il suo ex marito avrebbero continuato a frequentarsi “come una famiglia” per consentire al figlio di avere una vita normale.

La showgirl – attualmente concorrente del GF Vip – ha anche trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus nella casa dell’ex marito a Montecarlo. Al GF Vip i due si sono scambiati reciproche recriminazioni, ma hanno affermato che chiariranno solo una volta che lei sarà uscita dal reality show.