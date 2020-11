Paura per Alena Seredova: la modella ha scritto via social di essere positiva al Coronavirus e "sintomatica".

Alena Seredova è risultata positiva al Coronavirus. La modella, in isolamento dalla sua casa di Torino, ha annunciato di esser stata contagiata e di avere qualche sintomo della malattia.

Alena Seredova positiva al Coronavirus

“Positiva e sintomatica. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente.

Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto…”, ha scritto Alena Seredova in un suo post via social dove la si vede con una faccia piuttosto provata e stanca a causa della malattia. La modella si troverebbe in isolamento domiciliare, e al momento non è chiaro se anche il suo compagno (Alessandro Nasi) o i suoi figli siano risultati positivi a Covid-19. In tanti, tra fan, colleghi e amici, hanno commentato il suo messaggio con parole d’affetto e solidarietà.

A maggio la coppia ha avuto una bambina, Vivienne Charlotte, ma Alena Seredova è già madre di David Lee e Louis Thomas (nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009 dal suo amore naufragato per il calciatore Gigi Buffon).

Oggi tutti e tre i figli della showgirl vivono con lei a Torino, insieme al compagno Alessandro Nasi. Nelle ultime settimane Alena Seredova non è l’unica “vip” ad essere risultata positiva al virus: come lei anche Ornella Vanoni, Gerry Scotti, Alessandro Cattelan e Iva Zanicchi sono risultati positivi a Covid-19, e in tanti sui social hanno chiesto loro aggiornamenti sulle loro condizioni di salute.