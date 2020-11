Fedez ha assistito insieme a sua moglie alle ecografie della sua seconda figlia in arrivo: la questione ha sollevato un putiferio in rete.

Chiara Ferragni e suo marito Fedez sono stati travolti da una nuova polemica in rete. Si da il caso infatti che il rapper abbia assistito insieme a sua moglie alle prime ecografie della figlia in arrivo. Al momento a causa delle norme anti Coronavirus sono molti invece i futuri papà che non possono accompagnare le loro compagne alle visite preparto.

Fedez assiste alle ecografie: è polemica

Selvaggia Lucarelli ha condiviso sui social alcuni messaggi che dei futuri papà le avrebbero scritto protestando contro l’Ospedale Mangiagalli, dove Chiara Ferragni e Fedez avrebbero assistito insieme alle prime ecografie della loro seconda bambina (in arrivo a marzo). A causa delle nuove norme per il Coronavirus infatti, molti futuri papà non hanno potuto assistere alle ecografie e accompagnare le proprie compagne all’interno dell’ospedale per le normali visite pre-parto (tra cui rientrato proprio le ecografie).

La questione ha sollevato un vero e proprio putiferio, e in tanti hanno scritto a Selvaggia Lucarelli denunciando il fatto che – a differenza dei Ferragnez – non avrebbero potuto assistere alle ecografie dei propri figli in arrivo.

Molti utenti hanno anche chiesto come mai ci sarebbe una differenza di trattamento nei confronti delle due celebrità, che hanno mostrato pubblicamente – via social – di aver assistito insieme ed emozionati alle ecografie della piccola in arrivo. Al momento né il rapper né sua moglie hanno replicato alla questione.