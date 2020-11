Un Felipe Caicedo innamoratissimo è quello che traspare dalla sua ultima intervista, dove ha speso bellissime parole per la moglie Maria Garcia

Maria Garcia, invidiata moglie di Felipe Caicedo, ha pubblicato poche ore fa sul profilo Instagram un video che riporta una breve anticipazione dell’intervista rilasciata dal calciatore ai canali ufficiali della Lazio, squadra in cui milita dall’agosto del 2017.

Tra pochissimo andrà infatti in onda il nuovo programma bianco-celeste “Tell Me” su Lazio Style Channel, dove vedremo appunto l’attaccante ecuadoriano come protagonista. Nel contempo, come detto, la moglie del bomber ha voluto condividere con i fan sui social una breve anticipazione della suddetta intervista.

In essa l’ecuadoriano ha però non solo parlato di calcio e di tattiche sportive. Ma si è dedicato parecchio anche a tessere le lodi della sua bellissima consorte, descrivendola con parole assai tenere.

“Di lei tutto mi ha fatto innamorare. Mi ha cambiato nella mentalità. Prima di conoscerla ero esplosivo, non pensavo molto prima di agire. Lei oggi mi completa, è grazie a lei se sono l’uomo che sono” ha dunque dichiarato Felipe Caicedo.

Conosciutisi a Valencia ai tempi in cui lui militava nel Levante, la coppia si è poi sposata coronando il matrimonio con la nascita di Noa nel 2016.

I due bellissimi appaiono dunque più innamorati che mai, come dimostrano i tanti scatti che li vedono sovente insieme alla piccola di casa.