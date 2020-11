GF Vip, Andrea Zelletta scopre la nomination di Zorzi: “Mi ha ferito”

Andrea Zelletta ha scoperto che Zorzi avrebbe fatto il suo nome in nomination, e non l'avrebbe presa affatto bene.

Al grande Fratello Vip Andrea Zelletta ha scoperto che Tommaso Zorzi avrebbe fatto il suo nome in nomination e per questo si è sfogato con gli altri concorrenti.

Andrea Zelletta: la nomination di Zorzi

A causa delle urla provenienti dall’esterno della Casa del GF Vip da parte di alcuni fan, Andrea Zelletta avrebbe intuito che Tommaso Zorzi abbia fatto il suo nome in nomination.

Questa vicenda avrebbe ferito il fidanzato di Natalia Paragoni, che si è sfogato con gli altri concorrenti: “Io ci rimango male per queste cose, mi feriscono. Non hai notizie di niente, qualsiasi messaggio che arriva da fuori è un macigno che ti arriva addosso oppure una liberazione. Sono 60 giorni che siamo qui, ci sono tanti equilibri, gli ultimi messaggi li ho avuti tempo fa, sono uscito e rientrato, c’è stata la punizione e non ho vissuto la settimana della nomination benissimo, adesso ricevere questa cosa mi ha colpito”, ha dichiarato.

Nonostante gli altri concorrenti – e in particolare Stefania Orlando – lo abbiano invitato a chiarirsi direttamente con Tommaso Zorzi, Zelletta è stato irremovibile. Siccome la nomination è avvenuta in segreto in confessionale, il gieffino ha deciso di non affrontare il suo collega.

Zorzi aveva affermato che avrebbe mandato in nomination coloro che, secondo lui, si erano espressi in maniera minore sulle dinamiche della Casa. Nei giorni scorsi l’influencer aveva anche apertamente criticato Andrea Zelletta per non aver accettato sportivamente la nomination e per essersi più volte lamentato con gli altri concorrenti del reality show.

Come andrà a finire tra i due?