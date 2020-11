Gf Vip, Giulia Salemi: “Il mio seno? Non è rifatto”

Elisabetta Gregoraci ha il seno rifatto? L'influencer ha smentito l'indiscrezione e ha spiegato il perché della sua cicatrice al GF Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip Giulia Salemi, new entry del programma, ha smentito di essersi rifatta il seno e ha spiegato perché avrebbe una cicatrice sul suo generoso décolleté.

Giulia Salemi: il seno è rifatto?

Nella casa del GF Vip, chiacchierando con le altre concorrenti, Giulia Salemi si è lasciata andare per la prima volta a una confidenza sul suo passato.

Anzitutto l’influencer ha smentito di essersi mai rifatta il seno, e a seguire ha spiegato di avere una cicatrice proprio sul décolleté perché da bambina sarebbe stata operata per un tumore. Nonostante il segno lasciato dall’operazione non le piaccia esteticamente e ne abbia sofferto per un bel po’, l’influencer ha ammesso che alla fine avrebbe imparato ad accettarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

“Non ho il seno rifatto, il seno è una mia croce perché ho una cicatrice abbastanza importante da quando sono piccola. Ho avuto un tumore da bambina e mi è rimasta questa cicatrice che, crescendo, è salita, fino a tagliare il mio seno un po’ a croce. È un po’ il mio complesso perché d’estate si vede e perché ho un seno più piccolo dell’altro. D’altro canto è una delle cicatrici che rappresentano le battaglie della mia vita, fa un po’ guerriera.

Poi non si sa mai, magari un giorno deciderò di rifarlo”, ha dichiarato l’influencer altri altri concorrenti nella casa, commossi per la sua storia. Al GF Vip Giulia Salemi si è ricongiunta col suo vecchio amico Tommaso Zorzi e con Elisabetta Gregoraci, ma con entrambi sembra che abbia litigato in passato. Sarà vero?