GF Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime per suo figlio: “Vita mia”

Elisabetta Gregoraci non è riuscita a trattenere le sue lacrime di commozione nei confronti di suo figlio, Nathan Falco.

Nella casa del Grande Fratello Vip, dove si trova ormai reclusa da circa 60 giorni, Elisabetta Gregoraci sente sempre di più la mancanza di suo figlio, Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci: le lacrime per il figlio

Nel pomeriggio al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha deciso di mettersi a scrivere una lettera per suo figlio, Nathan Falco, lontano da lei ormai da quasi due mesi.

La showgirl ha sempre manifestato il suo forte legame per il bambino e ha ammesso che sarebbe pronta a lasciare il GF Vip quanto prima pur di non fargli trascorrere il Natale senza di lei. Durante la permanenza della showgirl nel reality show Nathan Falco è rimasto con suo padre, Flavio Briatore, che intanto ha postato sui social un video in cui lo si vede insieme al bambino nel suo bar di Montecarlo.

Pensando a suo figlio Elisabetta Gregoraci si è commossa, e ha scritto sulla lettera: “Nathan, vita mia”.

Intanto nella casa del reality show ferve l’attesa per la prossima new entry del programma, Selvaggia Roma, che proprio nelle prossime ore dovrebbe varcare la soglia della porta rossa. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha già lanciato qualche frecciatina nei confronti della Gregoraci da casa, e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa accadrà tra lei e Pretelli una volta che sarà entrata nella casa più spiata d’Italia.

Del resto sembra che Selvaggia nutra già un certo interesse per l’ex velino, e di sicuro Elisabetta Gregoraci non potrà evitare di farsi colpire dalla gelosia nei suoi confronti.