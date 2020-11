GF Vip, Patrizia De Blanck sbotta contro Stefania Orlando

Concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck si è resa protagonista di un diverbio con Stefania Orlando.

Patrizia De Blanck e Stefania Orlando

In questi ultimi giorni ha destato particolare interesse un diverbio che ha visto protagoniste Patrizia De Blanck e Stefania Orlando. Quest’ultima, infatti, ha risposto urlando ad alcuni suoi fan che, fuori dalla casa più spiata d’Italia hanno urlato il suo nome. Una sorpresa che sembra non essere stata particolarmente gradita dalla contessa, in quanto in casi come questi gli autori alzano il volume della musica onde evitare contatti con il mondo esterno.

“Scusate. Dovevo farlo perché è la terza volta”, ha affermato la Orlando. Dal suo canto la contessa De Blanck ha dichiarato: “Sei proprio una rompica**o! Ti avevo detto di non rispondere gridando perché poi attaccano le musiche e rompono…”. Stefania Orlando dal suo canto ha replicato: “Dai, vedrai che non la mettono la musica, stai tranquilla”. Ma non solo, in seguito Patrizia De Blanck ha parlato anche di Maria Teresa Ruta e a tal proposito ha dichiarato: “Ecco lì se abbiamo delle cose e manie di protagonismo lì abbiamo i campioni.

Eccole là, loro sono le campionesse di protagonismo”.