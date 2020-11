Per tutto il mese di dicembre sarà annullata la doppia diretta al GF Vip, e pertanto i telespettatori potranno vedere lo show solo il lunedì sera.

Stando ai rumor in circolazione da dicembre non andranno più in onda due puntate in diretta settimanali del GF Vip, ma soltanto una (quella del lunedì). Il venerdì sera il programma verrà sostituito dalla fiction Il silenzio dell’acqua.

GF Vip: sospesa la doppia puntata

A quanto pare per tutto il mese di dicembre i telespettatori del Grande Fratello Vip potranno attendere solamente la diretta del lunedì sera, e non quella del venerdì (sospesa per lasciare spazio a Il silenzio dell’acqua, fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti). Il programma nonostante questo dovrebbe andare avanti per tutto il mese di dicembre, e dunque i vip all’interno della Casa trascorreranno anche le festività natalizie all’interno del reality show (qualcuno di loro – come la showgirl Elisabetta Gregoraci – ha già assicurato che lascerà il programma per trascorrere il Natale con la famiglia).

Nonostante le dirette saranno ridotte, Alfonso Signorini ha già assicurato che ben 9 concorrenti entreranno all’interno del programma a partire da dicembre. Tra loro ci sarebbe l’attesissimo Cristiano Malgioglio, ex concorrente del reality show e su cui Signorini per il momento si è limitato ad assicurare che “la trattativa sarebbe in corso”. Al momento è mistero su quali saranno gli altri concorrenti pronti a entrare nel programma, mentre è fuor di dubbio che tra nomination e ritiri, qualcuno dei concorrenti attualmente presenti nella Casa lascerà il reality show proprio nelle prossime settimane.

Di chi si tratterà? Intanto, nella serata del 13 novembre, i fan attendono con trepidazione l’ingresso di Selvaggia Roma all’interno del reality show.