In un momento di ricordi, Giulia Salemi è tornata a parlare della sua storia con Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3: le parole della gieffina

Nel giorni scorsi la bella Giulia Salemi, neo concorrente del Grande Fratello Vip 5, è tornata a parlare della terza edizione del reality a cui prese parte nel 2018. La splendida influencer italo-iraniana ha pertanto necessariamente ricordato anche la sua tormentata storia d’amore con Francesco Monte nella Casa di Cinecittà.

Ricordiamo che l’ex tronista tarantino era stato lasciato in diretta tv da Cecilia Rodriguez per Ignazio Moser proprio al Gf Vip dell’anno precedente, lasciandolo distrutto e fortemente amareggiato.

Giulia e la notte con Monte

Nel corso del racconto, Elisabetta Gregoraci ha domandato a Giulia se lei e Monte hanno fatto l’amore nella magione romana più spiata d’Italia. La gieffina ha così spiegato che lei e il modello si sono scambiati al massimo solo dei baci, pur dormendo nello stesso letto.

“Lui era l’ex di Cecilia, che lo avevo lasciato l’anno prima. La roba complicata era che eravamo sul luogo del crimine di non tanti mesi prima. Non me la sono goduta, né qui dentro né fuori”, ha precisato ancora la 27enne.

Giulia Salemi ha poi continuato il suo ricordo precisando: “Piangevo sempre, era un macello e ovviamente ero condizionata da ciò che sentivo in studio. Ero sempre alla ricerca del mio punto di riferimento.

Ogni due secondi ero da lui ad abbracciarlo, ma ho perso l’opportunità di vivermela, in un certo modo, al cento per cento”. Proprio per la sofferenza vissuta a causa di questa relazione non corrisposta, la modella ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di mettere in piedi una nuova storia nella Casa del Gf Vip. Ricordando con amarezza la sua precedente esperienza nel reality, oggi Giulia vuole infatti godersi il gioco senza alcuna distrazione.