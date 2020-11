Elisabetta Gregoraci, Stefano Coletti sta già con un’altra?

Stefano Coletti, presunto fidanzato segreto di Elisabetta Gregoraci, si sarebbe mostrato via social in compagnia di un'altra.

Dopo i rumor che l’avrebbero voluta legata al rapper Mr Rain e poi al tenore Piero Barone, sembra che fonti più accreditate abbiano dato per certo che Stefano Coletti fosse il compagno segreto di Elisabetta Gregoraci. Nelle ultime ore però, sembra che Mr Coletti abbia postato un messaggio che non lascerebbe speranze al suo amore con la showgirl.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti

Da settimane circolano rumor riguardanti il nome del presunto compagno segreto di Elisabetta Gregoraci, ovvero Stefano Coletti. Proprio in queste ore l’uomo ha pubblicato una story sui social dove lo si vede il salone della sua casa a Montecarlo in dolce compagnia. Oltre alla misteriosa donna che sarebbe con lui nell’immagine, Coletti avrebbe scritto “sunday mood”, stesso messaggio usato in una delle ultime foto condivise dai profili ufficiali di Elisabetta Gregoraci, che come sempre continua a essere ignara di tutto poiché concorrente del GF Vip.

La showgirl non ha mai confermato alcun legame affettivo, ma il messaggio postato da Coletti sembra una chiara frecciatina nei suoi confronti. Del resto qualsiasi fidanzato si sarebbe potuto infastidire vedendo il feeling sbocciato tra la showgirl e Pierpaolo Pretelli nella casa del reality show. Che lui abbia già deciso di dimenticarla?

Stando ai rumor in circolazione Elisabetta Gregoraci non potrebbe vivere le sue storie d’amore “alla luce del sole” perché sarebbe vincolata a un contratto “post divorzio” col suo ex marito, Flavio Briatore.