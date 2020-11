Nuove esternazioni di Elisabetta Gregoraci al Gf Vip 5 avrebbero fatto nuovamente infuriare l'ex marito Flavio Briatore: la decisione del manager

Pur non essendo mai apparso al Grande Fratello Vip 5, Flavio Briatore ne è comunque in qualche modo protagonista. Dell’imprenditore, spesso tirato in ballo dall’ex moglie nonché attuale gieffina Elisabetta Gregoraci, si è infatti parlato moltissimo nelle scorse settimane per via del contratto post-matrimoniale sottoscritto dalla coppia.

Nei giorni scorsi, ad ogni modo, la showgirl calabrese è tornata a parlare di lui anche con la neo entrata Giulia Salemi, descrivendolo come “un tipo possessivo” che la considera “ancora sua”.

Nel mentre, un noto settimanale di gossip ha lanciato una vera e propria bomba secondo cui il noto imprenditore si sarebbe nuovamente adirato per il comportamento della donna. Stando a tale rumors, Briatore non gradirebbe di fatto l’avvicinamento dell’ex consorte a Pierpaolo Pretelli, insieme alle eccessive confidenze sul loro “passato di coppia e su quello che c’è stato”.

Flavio Briatore sarebbe dunque pronto a rivedere gli accordi presi durante la separazione dalla Gregoraci. Sul contratto pare infatti essere chiaramente riportato che entrambi non possono rendere pubbliche eventuali relazioni o presentare nuovi partner al figlio Nathan Falco per un determinato periodo di tempo. Cosa succederà ora tra l’enigmatica soubrette e il focoso manager?