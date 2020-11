Marco Crivellini contro Bea Martinez: “Ha finto di essere incinta”

Marco Crivellini del Collegio ha scritto un post al vetriolo contro Bea Martinez, l'influencer transgender che ha dichiarato di essere incinta.

Bea Martinez, influencer transgender che ha raggiunto centinaia di visualizzazioni affermando di essere incinta (e poi smentendo la gravidanza) ha attaccato l’ex concorrente del Collegio Marco Crivellini.

Marco Crivellini contro Bea Martinez

Si è creato un botta e risposta infuocato contro Marco Crivellini e Bea Martinez, che ha postato sui social alcuni messaggi che l’ex concorrente de Il Collegio le avrebbe inviato (rivolgendosi a lei sempre al maschile).

Pubblicando i messaggi la Martinez ha infiammato il dibattito in rete, dove molti hanno accusato Crivellini di essere contro la comunità LGBTQ. A dire il vero l’ex studente del Collegio avrebbe attaccato la Martinez – a suo dire – perché in quanto transgender non avrebbe mai potuto restare incinta, e dunque avrebbe ottenuto seguito e visualizzazione sui social promettendo il falso (e cioè che avrebbe condiviso con i fan le ecografie e le novità inerenti la sua gravidanza, poi da lei stessa smentita).

“L’anno scorso una ragazza transessuale ha messo su TikTok svariati post in cui diceva che era incinta e che su Instagram avremmo visto tutte le foto della radiografia e del bambino. Ora sappiamo tutti che i ragazzi trans, i ragazzi, non possono essere incinta. Allora che è successo, io gli ho scritto che non puoi rimanere incinta, senza insultare, senza dire niente. (…) La cosa bella è che lei ha fatto una storia dicendo che io ero contro la comunità LGBT”, ha scritto Crivellini spiegando il suo punto di vista sulla vicenda (e rivolgendosi a Bea Martinez sempre al maschile).

L’ex volto del Collegio ha anche specificato che affermando di essere incinta sarebbe mancata di rispetto al suo giovane pubblico e anche a tutti i membri della comunità LGBTQ che desiderano davvero diventare genitori.