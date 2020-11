Matilde Brandi in crisi col marito: “Qualcosa si è rotto”

Matilde Brandi ha rivelato per la prima volta che lei e Marco Costantini stanno vivendo un duro momento di crisi.

Matilde Brandi ha rivelato che lei e il suo compagno Marco Costantini, padre delle sue due figlie Sofia e Aurora, sarebbero in crisi da oltre un anno. Lui non sarebbe mai stato d’accordo col suo ingresso al GF Vip.

Matilde Brandi: la crisi col marito

Matilde Brandi ha raccontato per la prima volta che lei e il suo compagno, Marco Costantini, sarebbero in crisi. Il fidanzato della showgirl non è mai stato d’accordo col suo ingresso al GF Vip (e infatti, a differenza di altri concorrenti, lei non ha mai ricevuto da lui alcun messaggio mentre era nella casa del reality show). La coppia non si è mai sposata: “In passato ci sono stati momenti di crisi, in cui ci siamo anche lasciati.

E quindi abbiamo avuto paura di sposarci, nonostante fosse il mio sogno”, ha dichiarato Matilde Brandi.

I due hanno due figlie, le gemelle Aurora e Sofia, e Matilde Brandi ha sempre sostenuto che Marco la rispettasse e sostenesse in quanto madre delle sue bambine: “Non c’è una quadra. C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no.

Le miei figlie, però, resteranno con me”, ha dichiarato la showgirl. La crisi tra i due sarebbe iniziata circa un anno fa, ma dopo il suo ingresso al GF Vip sembra che le cose non siano migliorate. Dopo aver lasciato il reality show la showgirl si è scagliata contro le sue ex colleghe Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando (con cui vorrebbe chiarire una volta che anche lei sia uscita dalla Casa).