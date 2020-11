La sfida di share dei programmi più amati della prima serata del venerdì sera.

La prima serata di venerdì 13 novembre è stata ricca di programmi televisivi molto amati. Gli ascolti tv della serata sono andati molto bene, ma ci sono delle trasmissioni che sono riuscite ad ottenere un grande successo. La gara di share, come ogni venerdì, è stata giocata in modo particolare dal Grande Fratello Vip e da Tale e Quale Show.

Chi avrà vinto?

Ascolti tv 13 novembre

Questa settimana, la sfida di share della prima serata del venerdì sera, è stata vinta da Tale e Quale Show, complice anche il ritorno di Carlo Conti. La trasmissione, andata in onda su Rai1, ha conquistato 4.187.000 telespettatori, per uno share complessivo del 18.7%. Il Grande Fratello Vip, su Canale 5, che si è aggiudicato il secondo posto, ha ottenuto 3.150.000 telespettatori, per uno share del 17.7%.

Su Rai 2 è andato in onda NCIS-USS Arizona, con 1.661.000 telespettatori, per uno share del 5.9%. Rai3 ha mandato in onda Titolo V, totalizzando 684.000 telespettatori, pari al 3% di share. Quarto Grado, andato in onda su Rete4, ha conquistato 1.199.000 telespettatori, per uno share del 5.9%.

Su Italia1 è andato in onda Freedom – Oltre il confine, che ha conquistato 1.253.000 telespettatori, arrivando ad un totale del 5.9% di share.

La7 ha mandato in onda Propaganda Live, conquistando 1.057.000 telespettatori, per uno share del 5.3%. Su Tv8 è andato in onda Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, con 352.000 telespettatori, per uno share dell’1.5%. Fratelli di Crozza, andato in onda sul Nove, ha conquistato 1.777.000 telespettatori, per uno share del 6.7%. Venerdì 13 Novembre 2020 la sfida di share è stata ufficialmente vinta da Tale e Quale Show.