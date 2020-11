Belen Rodriguez: il compleanno di Jeremias a distanza

Gli auguri speciali di Belen Rodrigue al fratello Jeremias.

Belen Rodriguez è sempre al centro del gossip, soprattutto per la sua vita sentimentale, ma anche per via della sua amatissima famiglia. La showgirl argentina, dopo la rottura definitiva con Stefano De Martino, ha ritrovato il sorriso con Antonino Spinalbese, con cui finalmente è uscita allo scoperto.

La donna ha voluto fare degli auguri speciali per il compleanno del fratello Jeremias.

Gli auguri di Belen Rodriguez

Molti fan hanno notato che da diverse settimane Jeremias è completamente sparito dai social network.

Chi lo segue si è chiesto cosa sia accaduto al fratello di Belen, che ha anche festeggiato il suo compleanno. Per l’occasione la sorella ha voluto fare degli auguri speciali, ma anche un po’ misteriosi. La foto è stata condivisa sul suo profilo Instagram e ha scatenato la curiosità del web. “Amore mio, ci abbracceremo presto. Ti amiamo con tutto il nostro cuore” ha scritto Belen Rodriguez, condividendo una foto molto particolare, in cui è stata incollata una foto di Jeremias ad una sedia per festeggiarlo.

In quell’occasione il ragazzo è tornato momentaneamente sui social per ringraziare tutti per gli auguri.

Anche la fidanzata Deborah Togni ha voluto condividere un messaggio speciale per il suo Jeremias. “Prima che il mondo finisca con le tue labbra, ascolto come suonano le onde del mare. I piedi mi si riempiono di sabbia dalla quarantena. Nemmeno la pandemia più forte, che sta uccidendo persone, mi potrà separare da te” ha scritto la ragazza.

Jeremias ha risposto con qualche semplice cuore, confermando che la loro storia procede bene. Rimane il mistero di questa strana pausa dai social network, che nessuno si sarebbe mai immaginato.