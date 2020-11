Grave lutto per una concorrente di X Factor molto amata.

Una delle concorrenti più amate di X Factor 2020 ha dovuto affrontare la terribile notizia di un drammatico lutto che ha colpito la sua famiglia. Il Coronavirus è arrivato anche in questa trasmissione e la cantante, al momento concentrata sulla sua possibilità di fare carriera, ha dovuto fare i conti con questo momento così difficile.

Covid ad X Factor

La drammatica notizia, che ha coinvolto Casadilego, ovvero Elisa Coclite, ha colpito moltissimo anche il pubblico. Il Coronavirus ha colpito la sua famiglia e purtroppo il nonno William Martegiani, di 82 anni, è morto a causa di questa malattia. Un momento di grave lutto per Elisa Coclite, che ora deve cercare di concentrarsi sulla sua carriera nella musica. A dare la notizia della morte di William Martegiani è stato il Messaggero, che ha spiegato che era un uomo molto famoso, visto che era un ex calciatore che nell’arco della sua carriera ha avuto la possibilità di scendere in campo contro Sivori e Garrincha.

William Martegiani era chiamato “Pucci” ed era il nonno di Casadilego, che ad oggi sta seguendo un percorso molto importante ad X Factor. L’uomo era molto legato alla cantante e la notizia della sua morte ha fatto il giro del web e tutti i suoi fan hanno voluto ricordarlo, come uno dei calciatori più rappresentativi di Teramo, Chieti, Sambenedettesa e L’Aquila. Elisa sicuramente canterà per lui, che era una delle persone più importanti della sua vita.

La ragazza ha un grande talento ed è stata in grado di far piangere Manuel Agnelli. Una notizia che ha colpito davvero tutti e che lascia un segno molto profondo nel cuore di Elisa Coclite, che dovrà riuscire a superare questo terribile lutto per poter andare avanti grazie alla sua musica.