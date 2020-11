L'attrice ha voluto chiedere scusa alla madre perché ai tempi in cui soffriva di anoressia era diventata molto aggressiva.

Durante la 18esima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 13 novembre, Adua Del Vesco ha ricevuto un sorpresa davvero molto speciale. Alfonso Signorini ha mostrato all’attrice un videomessaggio della madre Giusy e poi c’è stato anche un collegamento con la mamma e la sorella Francesca.

In questo momento così emozionante, Rosalinda Cannavò ha voluto aprire il suo cuore.

Le scuse di Adua Del Vesco

La signora Giusy ha rivolto delle parole meravigliose alla figlia, ammettendo anche di aver commesso molti sbagli nel periodo in cui soffriva di anoressia.

“Non ho saputo ascoltare il tuo grido d’aiuto” ha dichiarato la mamma di Adua Del Vesco. Dopo aver ascoltato il messaggio della mamma, l’attrice è scoppiata a piangere e ha spiegato di sentirsi molto in colpa nei suoi confronti. La donna ha dichiarato di essere stata lei a comportarsi male nei confronti dei suoi genitori. “Le ho dato delle colpe che non ha. Non poteva essere una mamma migliore.

Quando ero malata sono stata cattiva con i miei genitori. Non è facile dirlo ma quando si ha un disturbo alimentare che è una patologia psicologica non si è più se stessi. Ero diventata molto aggressiva con dei comportamenti anche fisici. Questa è una cosa che non ho superato, le chiedo perdono” ha dichiarato Adua Del Vesco, che è sempre più vicina a Dayane Mello.

L’attrice ha chiesto scusa alla sua mamma, quando ha avuto la possibilità di fare il collegamento.

“Sei stata una mamma fantastica e ti chiedo perdono con tutto il mio cuore” ha dichiarato. La donna ha voluto dare una bella notizia alla Del Vesco, dichiarando che finalmente suo papà ha fatto pace con la nonna, visto che erano anni che non si parlavano. Adua ha sofferto di anoressia per anni. Ha raccontato di essere arrivata a pesare 20 chili ed è riuscita a curarsi in una struttura in Sicilia.

“Alterno momenti, avevo quella voce nella testa che ogni tanto rispunta. Sarei falsa a dire il contrario. Però adesso ho imparato a gestirla” ha spiegato.