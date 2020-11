GF Vip, Francesco Oppini contro Dayane Mello

Dayane Mello e Francesco Oppini si sono resi protagonisti dell'ennesimo scontro.

Nel corso della diciottesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha parlato della lettera inviata da Dayane Mello a Francesco Oppini, con i due concorrenti che si sono resi protagonisti dell’ennesimo scontro.

Francesco Oppini e Dayane Mello

Durante la settimana Dayane ha deciso di scrivere una lettera a Francesco Oppini e interpellata dal conduttore ha dichiarato: “Io sono molto sicura di quello che ho trascorso con Francesco, con Tommaso invece in queste ultime settimane ci siamo separati. Per me ora quello che conta è aver ritrovato Francesco”. Quest’ultimo, dal suo canto, ha dichiarato: “Io ho accettato il suo gesto molto educato e di distensione, detto questo io non so chi ho davanti“.

Signorini, però, non ha potuto fare a meno di notare l’atteggiamento del figlio di Alba Parietti nei confronti della modella, tanto da affermare: “Le rivolgi occhi di fuoco”. Ma non solo, Francesco Oppini ha affermato: “Non potrà mai interessarmi perché non è una donna elegante”, con Dayane Mello che dal suo canto ha dichiarato: “Sono stanca che tutti mi guardano solo perché sono bella, io ho un sacco di difetti ma questo mi rende Dayane”.

Durante la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, inoltre, sono stati mostrati alcuni confessionali dei due concorrenti, in uno dei quali Oppini, riferendosi a Dayane, esclama: “È una persona da evitare“.