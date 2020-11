Il concorrente ha realmente tentato di fuggire dalla porta rossa, dopo essersi sentito in colpa per alcune dinamiche di gioco.

Pierpaolo Petrelli, già finito nel mirino del web, subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 13 novembre, ha avuto un momento disconforto davvero molto forte. I telespettatori, guardando la diretta, sono rimasti davvero molto colpiti per la forte reazione che ha avuto il ragazzo, che si è anche lasciato andare ad un pianto disperato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tuttosulgossipetelevione (@tuttosulgossip_etelevisione)

Pierpaolo Petrelli cerca di scappare

“Non ce la faccio più, me ne vado. Non ce la faccio a fare queste scelte, non reggo” ha spiegato Pierpaolo Petrelli, correndo a grande velocità verso la porta rossa per scappare dalla Casa.

Il concorrente ha avuto un momento di crisi profonda, con un pianto davvero disperato e molto sincero. L’ex velino è rimasto molto provato per aver dovuto fare una scelta che fa parte delle dinamiche del gioco. Il ragazzo si è sentito molto in colpa per le sue scelte e ha dichiarato di non riuscire più a continuare. Petrelli si è messo a piangere dopo che Andrea Zelletta ha confessato di essere molto deluso per non essere stato salvato dal televoto.

Pierpaolo, infatti, ha dovuto scegliere tra lui, Enock Barwah e Patrizia De Blanck e ha deciso di salvare la contessa.

Andrea Zelletta è finito in nomination insieme a Massimiliano Morra e Dayane Mello. L’ex tronista ha rimproverato Petrelli, perché pensava che vista la loro amicizia avrebbe salvato lui, anche perché è ad inizio carriera, a differenza della contessa che ha già un lungo percorso di lavoro alle sue spalle. Le sue parole hanno colpito Pierpaolo, che ha iniziato a correre verso la porta rossa.

Gli altri concorrenti lo hanno rincorso e sono riusciti a bloccarlo, prima che lui scoppiasse in lacrime. Il chiarimento tra i due amici è arrivato subito e Andrea ha tranquillizzato Pierpaolo, sempre più vicino alla Gregoraci, spiegando di non provare rancore nei suoi confronti. “Sei un mio amico e per questo mi sono sfogato con te. Ci sono rimasto male, ma il nostro rapporto non cambia. Se io vengo eliminato tu devi vincere per me.

Ti ho detto cosa avrei fatto io” ha spiegato Zelletta.