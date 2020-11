"Sei il sole e il tramonto del mio cuore", ha scritto su Instagram il compagno di Tina Cipollari.

Tina Cipollari ha festeggiato i suoi 55 anni sabato 14 novembre. Un compleanno, senza dubbio, diverso dagli altri. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, è risultata positiva al Covid-19 e, per questa ragione, si trova in isolamento domiciliare. Il suo compagno Vincenzo Ferrara, tuttavia, non ha voluto fargli mancare l’affetto.

Per questo ha deciso di farle una sorpresa.

Gli auguri a Tina Cipollari

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, gestore de L’Osteria del Porcellino a Firenze, sono una coppia affiatata, a discapito dei rumors. I due sono fidanzati dal 2018. L’opinionista di Uomini e Donne, dopo il divorzio con Chicco Nalli, ha nuovamente trovato la felicità. Lo dimostra il post su Instagram dedicatole dal ristoratore toscano per il suo compleanno.

“Il giorno del compleanno è speciale, un altro anno passato insieme. La tua presenza mi ha regalato tanta felicità, la tua grinta e la tua energia positiva sono ormai per me vitale, al tal punto che se ci penso mi commuovo da solo. A te che sei sempre presente, che se nella mia vita, vorrei augurarti un felice compleanno a te che sei il sole e il tramonto del mio cuore”, ha scritto Vincenzo Ferrara.

Intanto, Tina Cipollari ha festeggiato con il compagno e con i figli il compleanno. L’opinionista attende che il tampone sia negativo per tornare nello studio di Uomini e Donne. Finora si è limitata, infatti, ad intervenire in studio in video-conferenza.