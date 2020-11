Giulia De Lellis ha voluto esprimere la propria vicinanza all'ex Andrea Iannone attraverso un commento social.

Andrea Iannone ha di recente condiviso un post su Instagram attraverso il quale ha voluto esprimere la propria perplessità in seguito alla squalifica di 4 anni, così come stabilito dalla sentenza del Tas. Un post che non è passato di certo inosservato, con Giulia De Lellis che ha voluto esprimere la propria vicinanza all’ex fidanzato.

Andrea Iannone e Giulia De Lellis

“Oggi ho subito la più grande ingiustizia che potessi ricevere. Mi hanno strappato il cuore separandomi dal mio grande amore. Le motivazioni sono prive di senso logico e con dati di fatto sbagliati. Per questo ci sarà luogo e tempo opportuni…perché di certo non mi arrendo. Sapevo di affrontare i poteri forti, ma speravo. Speravo nell’onestà intellettuale e nell’affermazione della giustizia“, ha scritto Andrea Iannone su Instagram, dopo aver ricevuto la notizia della squalifica.

Ha quindi proseguito: “In questo momento soffro come di più non potrei. Ma chi ha cercato di distruggere la mia vita, presto capirà quanta forza ho dentro il cuore. La forza dell’innocenza e soprattutto la coscienza pulita. Una sentenza può modificare gli eventi ma non l’uomo“.

Numerosi i messaggi di stima e affetto rivolti ad Andrea Iannone, tra cui quello di Giulia De Lellis, sua ex fidanzata, che ha voluto esprimere la propria vicinanza.

A corredo del post pubblicato da Andrea Iannone, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha commentato: “I buoni vincono sempre e tu lo sai. Prima o poi potrai dimostrare quanto vali, non arrenderti!“.