Mediaset vince la sfida di degli ascolti tv della prima serata del 14 novembre.

Il sabato sera in televisione è ricco di programmi televisivi molto amati dal pubblico. Nella sfida degli ascolti tv del 14 novembre, a giocare le carte migliori sono stati Tu Si Que Vales e Ballando con le Stelle, i due programmi più visti.

Una prima serata particolarmente interessante, che ha visto la vittoria di Mediaset.

Ascolti tv 14 novembre

I dati Auditel relativi agli ascolti tv di ieri sera, sabato 14 novembre, in prima serata hanno visto la vittoria assoluta di Mediaset, come è già successo in diverse occasioni. Tu Si Que Vales, andato in onda su Canale 5 è stato vincitore assoluto nella gara dello share, conquistando 5.458.000 telespettatori, per un totale del 26.2% di share.

Al secondo posto la semifinale di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1, che ha tenuto incollati allo schermo 4.234.000 telespettatori, per uno share totale del 20.1%. Rai2 ha mandato in onda SWAT e Criminal Minds, con rispettivamente 1.360.000 e 1.065.000 telespettatori, per uno share del 5% e del 4%.

Su Rai3 è andato in onda Sapiens-Un solo pianeta, con 1.321.000 telespettatori, pari al 5.6% di share.

Su Rete 4, invece, è andato in onda il film The Bourne supremacy, che ha conquistato 798.000 telespettatori, per un totale del 3.2% di share. Biancaneve e il cacciatore, andato in onda su Italia1, ha conquistato 1.395.000 telespettatori, totalizzando un dato share del 5.7%. Sulle reti minori gli ascolti sono stati molto più bassi. Indovina chi viene a cena, andato in onda su La7, ha ottenuto 629.000 telespettatori, per un totale del 2.4% di share.

Su Tv8 è andato in onda Il collezionista di ossa, film che ha conquistato 403.000 telespettatori, per uno share dell’1.6%. Tutta la verità, andato in onda sul Nove, ha ottenuto 363.000 telespettatori, per un totale dell’1.8% di share.