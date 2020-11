Eliana Michelazzo ha di recente condiviso alcune storie su Instagram attraverso le quali ha voluto manifestare il proprio pensiero su Selvaggia Roma.

Nel corso della diciottesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Selvaggia Roma e per l’occasione Eliana Michelazzo ha pubblicato alcune storie su Instagram che non sono passate di certo inosservate.

Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma

Particolarmente seguita sui social, dove vanta tantissimi follower, Eliana Michelazzo ha di recente condiviso alcune storie su Instagram attraverso le quali ha voluto manifestare il proprio pensiero su Selvaggia Roma. A tal proposito l’ex agente di Pamela Prati, poco prima dell’ingresso di Selvaggia Roma nella casa più spiata d’Italia, ha affermato: “Volevo avvertire tutti i concorrenti del Grande Fratello che questa sera avranno questa stupenda entrata di questa grande z*****a del cuore di stare attenti.

Mettete i lucchetti ai vostri armadi perché lei ha il vizietto di andare a rubare e io ne so qualcosa purtroppo“.

Eliana Michelazzo ha poi commentato l’ingresso dell’ex protagonista di Temptation Island al Grande Fratello Vip dicendo: “Hai visto questa entrata stupenda? Sono così felice di vedere questa persona così finta, falsa. Tra l’altro ho parlato adesso con il migliore amico di Pierpaolo, Matteo, che mi ha detto che Pierpaolo stava sempre con Matteo e non è successo niente.

Queste storie finte, inventate, tanto per far qualcosa per dire qualcosa, perché, perché…“.

In seguito Eliana Michelazzo ha scritto un lungo messaggio, sempre attraverso le storie di Instagram, attraverso le quali ha voluto spiegare il proprio stato d’animo. L’ex agente ha scritto: “Vi scrivo poche righe per farvi capire realmente il mio stato d’animo. Molti mi capiranno e molti no. Ma va bene così perché ho tutte le ragioni per essere arrabbiata con questa donna.

Mi ha fatto davvero del male. Mi ha prima difeso in tv e poi dopo aver convissuto mesi con me, dormendo nella camera accanto alla mia, mi ha “pugnalato” alle spalle. Oltre ad aver preso delle cose di valore di casa mia, è stata insieme alle persona a cui ero legata a quell’epoca. Mi prendo ovviamente la responsabilità di quanto ho appena scritto. E posso allegare le varie denunce rivolte a Selvaggia e testimoni di questo triste accaduto“.

Ha quindi proseguito: “In quest’ultimo periodo ho avuto modo di confrontarmi con parecchie persone, che si sono trovate nella stessa situazione mia. Molte ragazze che hanno avuto problemi con i propri fidanzati a causa di Selvaggia. A buon intenditor poche parole. È lei davvero Selvaggia. Anzi Sabrina. Ed è la stessa persona che mi scriveva messaggi e bigliettini carini chiamandomi ‘sorella’. Per me questa parola ha un significato molto importante. Mentre ad oggi capisco che lei lo diceva per convenienza. Ed è sempre per convenienza che ieri ha costruito dal nulla un flirt con Pierpaolo ed Enock, mancando di rispetto alla fidanzata di quest’ultimo. Ma purtroppo questo suo modo di agire è molto noto nel “nostro mondo”. Ma grazie a dio, anche se faccio parte di questo mondo, dormo su sette cuscini perché ho la coscienza pulita e chi mi conosce sa chi è davvero Eliana“.