Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 16 al 22 novembre 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 16 al 22 novembre 2020.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 16 al 22 novembre 2020: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 16 al 22 novembre 2020

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Cancro, Vergine e Bilancia, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Dopo una crisi profonda che in qualche caso ha minato un rapporto, la fine del mese di novembre può aiutare il recupero, ma solo le coppie che sono davvero intenzionate a migliorare possono ottenere grandi risultati entro pochi mesi.

Toro

I nati sotto questo segno sono troppo innervositi e presi da situazioni di lavoro: la tensione nervosa è altissima e si fa sentire soprattutto venerdì.

Chi ha conosciuto una persona da poco dovrà ridimensionare le aspettative.

Gemelli

Buona situazione astrologica determinata da Venere favorevole: con un cielo così promettente si possono fare incontri speciali, o quantomeno da parte propria c’è la predisposizione ad amare in maniera più convincente rispetto a qualche mese fa.

Cancro

Settimana di rivalsa e di emozioni che contano: un incontro nato da poco potrebbe diventare importante grazie all’influsso positivo di Venere negli ultimi dieci giorni del mese.

Anche professionalmente potrebbe essere già arrivato un riscontro positivo.

Leone

In questo periodo ogni pretesto è buono per discutere, ma se non si riesce a mettere in chiaro le cose ora sarà più difficile farlo la prossima settimana. Il consiglio per le coppie è quello di farsi scivolare addosso le provocazioni.

Vergine

Tutta la settimana viaggia verso il bello stabile. Se ci sono state delle tensioni si potrà trovare un accordo e nelle coppia in cui ogni tentativo di recupero è andato perduto subentrerà la saggezza e si sentirà la necessità di evitare ulteriori problemi.

Bilancia

E’ un momento davvero positivo per le storie che nascono in questi giorni: Venere è favorevole e aumenta il proprio fascino. Tutto ciò che accade adesso può emozionare il cuore come non capitava da tempo.

Scorpione

Per quelli che hanno la fortuna di avere un rapporto stabile, queste sono settimane importanti che permettono di intraprendere nuovi progetti anche a coloro che vogliono avere un figlio. Unico neo le finanze: uno dei due partner ha avuto problemi di lavoro oppure le spese ultimamente sono state troppe.

Sagittario

Quando ci sono delle perplessità si riesce a superarle vivendo alla giornata e tutto sommato ciò non è sbagliato. Alcune coppie non si sono ancora riprese dalla prima parte del 2020, complicata da gestire per i problemi sociali causati dall’epidemia di coronavirus. Quelli che hanno detto basta non tornano sui propri passi.

Capricorno

Attenzione a non andare troppo di corsa: questa non è la settimana giusta per prendere decisioni definitive. Se c’è una persona che interessa il consiglio è di continuare la frequentazione: la Luna nel segno può consigliare bene giovedì e la fine di novembre porterà emozioni.

Acquario

I momenti più complessi possono arrivare all’inizio della settimana. Il consiglio è quello di non trascinare incomprensioni alla fine del mese, altrimenti si rischiano discussioni e polemiche inutili. Quanto al campo lavorativo, Marte è favorevole ma si suggerisce di non lasciare il certo per l’incerto.

Pesci

La fine del mese può riportare in auge un desiderio, ma questa è una settimana in cui si sarà particolarmente polemici e già da lunedì/martedì il proprio umore non sarà stabile. Da mercoledì le stelle saranno migliori ma il consiglio è quello di non discutere se non ce n’è motivo.