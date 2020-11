Tv, domenica 15 novembre: tutti gli ospiti delle trasmissioni

Tutti gli ospiti delle trasmissioni televisive che andranno in onda oggi, 15 novembre.

Una nuova domenica in compagnia di alcune delle trasmissioni più seguite. Oggi, 15 novembre, tutti i conduttori e le conduttrice dei programmi televisivi avranno degli ospiti molto interessanti in studio, per accontentare il pubblico. Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa e Non è l’Arena sono tutti programmi molto seguiti.

Ecco gli ospiti della giornata.

Ospiti delle trasmissioni tv

Alle ore 14.00 inizia il pomeriggio in compagnia di Mara Venier, con Domenica In. La conduttrice avrà un ospite molto speciale in collegamento da Los Angeles, ovvero Tiziano Ferro, che ha lanciato sulla piattaforma Amazon Prime il suo documentario “Ferro”, in cui ha raccontato la sua vita privata e professionale. Un altro ospite della puntata sarà l’ex calciatore e allenatore Siniša Mihajlović, che parlerà della sua professione ma anche della sua battaglia contro la leucemia.

Si parlerà anche di Coronavirus, con l’intervento del professore Massimo Bassetti. Nel pomeriggio di Canale 5 andrà in onda Domenica Live, programma di Barbara D’Urso. La conduttrice ospiterà Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, che parleranno del loro grande amore e festeggeranno il loro anniversario. Ci sarà Paolo Mengoli, cantante che ha scoperto di non essere il vero padre di sua figlia. Ci sarà anche Lory Del Santo, che svelerà per la prima volta l’identità del padre del figlio Loren.

In prima serata, a Live – Non è la D’Urso, ci saranno Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, ex componenti dei Pooh, che ricorderanno insieme Stefano D’Orazio, batterista scomparso recentemente. Sarà ospite anche Jessica Notaro, che parlerà della sentenza che potrebbe cambiare la sua vita, e l’ultimo eliminato del Grande Fratello Vip, Paolo Brosio, che affronterà le cinque sfere e si ricongiungerà con la fidanzata 22enne Maria Laura De Vitis.

Ci sarà anche un confronto tra Guenda Goria e l’ex fidanzato Telemaco.

Nuovo appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, insieme a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz. Si parlerà di attualità con Roberto Saviano. Gli ospiti sono: Mario Enrico Delpini, Arcivescovo di Milano; Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19; Vincenzo De Luca, Presidente della Campania; Roberto Burioni; Franco Riccardini, responsabile Pronto Soccorso delle Molinette di Torino; Salvatore Grasso, direttore reparto anestesia e rianimazione del Policlinico di Bari; Pino Pasqua, direttore dell’UOC e del reparto di terapia intensiva e rianimazione dell’Ospedale Annunziata di Cosenza; Paolo Cremonesi, direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera di Genova; Riccardo Gatti, capomissione e comandante di Open Arms; Ferruccio de Bortoli; Sigfrido Ranucci; Giovanna Botteri; Paolo Maggioni, inviato di Rai News.

Ci sarà anche Carlo Verdone, che il 17 novembre festeggerà i suoi 70 anni. Saranno ospiti anche i Negramaro, per presentare il loro nuovo singolo. A Non è l’Arena di Massimo Giletti ci sarà Fabrizio Corona, che ha scritto il suo nuovo libro intitolato “Come ho inventato l’Italia“. Tra gli altri ospiti ci saranno Asia Argento, Moni Ovadia, Elisabetta Sgarbi e Stefania Andreoli.