Alba Parietti ha smentito di aver mai avuto contatti con Alberto Genovese, che avrebbe incontrato una sola volta a Courmayeur.

Il nome di Alba Parietti è finito tra quelli della lunga lista di vip che avrebbero conosciuto o preso parte ai festini organizzati da Alberto Genovese, l’imprenditore attualmente in carcere per la violenza ai danni di una 18enne.

Alba Parietti e Genovese: le parole

Alba Parietti ha smentito con un lungo sfogo di aver mai preso parte ai festini che si sono tenuti in casa di Alberto Genovese, ma ciononostante la showgirl ha confermato di aver incontrato l’imprenditore – attualmente in carcere con le accuse di violenza sessuale e sequestro – una sola volta, durante un pranzo con altre 20 persone a Courmayeur. “Non ho mai frequentato Alberto Genovese, per me era il compagno di una ragazza, figlia di una mia amica, un manager, l’ho visto a un pranzo dopo lo sci in gruppo, si accompagnava da qualche mese a una ragazza figlia di una persona che non vedo e non sento da 6 mesi.

E con la quale da tempo ho chiuso ogni rapporto, per incompatibilità caratteriali”, ha dichiarato l’opinionista, aggiungendo anche di non aver mai preso parte a nessun festino organizzato dall’imprenditore né di aver mai posseduto il suo numero di telefono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)



Come lei anche Belen Rodriguez ha confermato di esser stata ospite – una sola volta – a uno dei party organizzati dall’imprenditore nel suo famigerato attico milanese. La showgirl sarebbe stata invitata dal dj suo amico, e non avrebbe avuto con Alberto Genovese alcun contatto diretto. Come loro anche Cracco ha preso parte a una delle feste (ma solo perché si occupava del catering).