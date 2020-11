Alessia Marcuzzi ha conquistato i fan dei social con uno scatto mozzafiato: la conduttrice è senza reggiseno e t-shirt.

A pochi giorni dal suo 48esimo compleanno Alessia Marcuzzi torna a sedurre i fan con uno scatto da capogiro: nella foto la conduttrice non indossa né maglietta né reggiseno.

Alessia Marcuzzi senza reggiseno

Col suo fisico snello e longilineo da vera indossatrice, Alessia Marcuzzi sembra non essere invecchiata di un solo giorno negli ultimi 20 anni, e sui social i fan sono abbagliati dalla sua straordinaria bellezza.

In uno degli scatti da lei postati su Instagram la conduttrice si è mostrata con un paio di leggins e senza reggiseno: la foto ha fatto fin da subito il boom di like. Tra i fan che hanno commentato il suo scatto anche amici e colleghi dello show business: tra loro Marica Pellegrinelli (che le ha scritto ironica “prendiamo appunti”), Fernanda Lessa (che ha scritto “perfetta”) e Adriana Volpe (che ha scritto “Top model“).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

L’11 novembre la conduttrice ha spento le sue prime 48 candeline in compagnia della figlia, Mia Facchinetti, e del marito Paolo Calabresi Marconi. Non potendo organizzare un party a causa delle norme per l’emergenza Coronavirus, la conduttrice si era limitata a festeggiare insieme al marito e alla figlia con una cenetta fatta in casa.

In tanti sui social hanno comunque colto l’occasione per augurarle un meraviglioso compleanno, e Alessia Marcuzzi ha postato uno scatto in cui – facendo la verticale – mostrava le sue gambe lunghe e il suo fisico mozzafiato. Anche in quel caso lo scatto condiviso dalla conduttrice ha fatto il pieno di like ottenendo centinaia di complimenti da parte dei fan.