L'assai apprezzato Andreas Muller ha deciso di lasciare Amici: il motivo della decisione del ballerino nonché compagno di Veronica Peparini

Andreas Muller ha deciso inaspettatamente di lasciare la scuola di Amici di Maria De Filippi. Nonostante fosse presente alla prima puntata in occasione del ventennale, il ballerino non farà infatti più parte del cast dei professionisti. Ma cos’è successo nello specifico perché l’artista sia arrivato a prendere una tale drastica decisione? A svelarlo è stato il diretto interessato su Instagram, dove ha precisato che la sua è stata scelta assolutamente personale.

Ecco dunque il post del danzatore nella sua interezza:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas (@muller_andreas)

Come sottolineato dallo stesso Andreas Muller nel suddetto post, la sua compagna Veronica Peparini è stata riconfermata come professoressa di danza insieme ad Alessandra Celentano e alla new entry Lorella Cuccarini.

Altra novità del talent mariano è Arisa, già giudice di X Factor, come professoressa di canto insieme a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, tutti pronti a dare il via a questa nuova edizione del programma cult di Canale 5.

A chiusura del suo messaggio, l’ex vincitore della 16a edizione di Amici non ha mancato di ringraziare sentitamente la sua mentore Maria De Filippi. Andreas ha inoltre rivolto un grande in bocca la lupo a tutti i nuovi allievi della scuola più ambita della tv nostrana.

Nel mentre, la sua storia d’amore con la coreografa ben più grande di lui continua a far appassionare i fan.