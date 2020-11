Christian De Sica ha rivelato di essere risultato positivo al Coronavirus e ha raccontato la sua esperienza con la malattia.

Solo pochi giorni fa è giunta la notizia che le riprese dell’ultimo film con Christian De Sica e Massimo Boldi sarebbero state interrotte per la presenza di alcuni casi risultati positivi al Coronavirus tra i membri del cast, e adesso uno dei due famosi attori conferma: è positivo a Covid-19.

Christian De Sica positivo al Coronavirus

Christian De Sica ha rivelato di essere risultato positivo al Coronavirus e di aver trascorso l’isolamento in casa in attesa del tampone negativo. Fortunatamente per il famoso attore non ci sarebbero state conseguenze gravi: “Io sono alle soglie dei 70, ho sconfitto il Covid e ho una grande fiducia nel futuro. Voglio morire giocando con un trenino”, ha dichiarato dopo aver tirato un sospiro di sollievo per il tampone negativo.

Solo alcuni giorni fa era circolata la voce che le riprese del suo ultimo film, Natale su Marte, sarebbero state interrotte proprio a causa di alcuni casi positivi tra i membri del cast.

“Il maledetto covid 19 ha colpito anche me. Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone”, ha poi rivelato Christian De Sica.

A proposito dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia il famoso attore si è detto fiducioso verso il futuro e ha rivelato che quest’anno, a Natale, non si recherà in Toscana per il consueto cenone in famiglia, ma resterà a Roma con i parenti più stretti.