Elettra Lamborghini si gode una vacanza romantica con Dj Afrojack: la coppia aveva rimandato la luna di miele a causa dell'emergenza Coronavirus.

Dopo le sontuose nozze con cerimonia sul lago di Como, Elettra Lamborghini e il suo novello sposo, Dj Afrojack, si sono concessi una mini luna di miele a Dubai, e il marito dell’ereditiera non ha perso occasione per scattarle delle foto bollenti.

Elettra Lamborghini in spiaggia col marito

Nonostante l’emergenza Coronavirus ancora in corso Elettra Lamborghini e Dj Afrojack si sono concessi una vacanza a Dubai. I due sposi hanno rinunciato alla luna di miele, ma a quanto pare non hanno rinunciato a far visita ad amici e parenti in giro per il mondo. Il Dj olandese, inizialmente piuttosto riservato per quanto riguarda le stories via social, sembra essersi lasciato andare da quando l’ereditiera è salita con lui all’altare.

A condividere i suoi scatti bollenti in costume da bagno su una spiaggia di Dubai è stato proprio Afrojack (nome d’arte di Nick Van de Wall) sempre più innamorato della Lamborghini.

La coppia è convolata a nozze il 26 settembre 2020 con una sontuosa cerimonia sul lago di Como (organizzata dalla stessa ereditiera con la complicità di Enzo Miccio). Tutti gli ospiti erano stati “testati” al Coronavirus giorni prima dell’evento, e a quanto pare tutto sarebbe andato – fortunatamente – per il meglio. La cantante aveva ricevuto la proposta di nozze dal dj lo scorso natale, e aveva dato il suo romantico annuncio via social scrivendo: “E’ la persona più dolce e affettuosa che abbia mai incontrato nella mia vita e l’unico uomo che io possa realmente definire tale.” Nick Van De Wall è padre di una bambina, Vegas, nata dalla sua precedente relazione con la modella Amanda Balk.