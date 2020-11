Nuovo scontro tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip 5: il motivo della diatriba

Tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck c’è stato fin dall’inizio un rapporto alquanto traballante. Dallo scontro della prima serata al GF Vip 5, i due sono infatti diventati amici inseparabili, per poi tornare nuovamente a scannarsi nelle scorse ore.

Nel dettaglio, durante il pranzo domenicale i gieffini si trovavano tutti a tavola, in attesa solo di Maria Teresa Ruta. Gli inquilini aspettavano dunque l’arrivo della presentatrice prima di iniziare a mangiare, eccetto la contessa, che ha preso a consumare il suo pasto tranquillamente.

Zorzi ha così domandato alla donna come mai non avesse atteso la Ruta, ma lei è subito esplosa con una replica inferocita, precisando di non poter aspettare perché poi doveva prendere una medicina.

“Adesso non mangio più, mi avete rotto le balle. Tu per primo mi hai scocciato! Impicciatevi dei cavoli vostri […]. Ma vi pare che mi faccio dare le lezioni di bon ton da Tommaso Zorzi? Come ti permetti di dare lezioni a me? Non ti permettere! Non sono pazza, non c’è bisogno che tu mi dica di aspettare”.

Quando entro in casa e sento mia madre parlare da sola. Mia madre: #GFVIP pic.twitter.com/wq115WniOT — MOONLIGHT🌑 (@_NuvoleParanoie) November 15, 2020

A differenza degli altri “vassalli”, Tommaso non è rimasto in silenzio di fronte alla sfuriata della nobildonna, affrontandola anzi apertamente. Nel mentre anche sui social sono sempre di più i fan del programma che vorrebbero vedere la De Blanck in nomination.