Durante i festeggiamenti per i due mesi nella Casa, Tommaso Zorzi e Selvaggia Roma si sono lasciati andare a un bacio inatteso

Anche se non sembra, i Vipponi dell’attuale Grande Fratello si trovano nella Casa più spiata d’Italia già da due mesi. Per tale occasione, nelle scorse ore si sono tutti resi protagonisti di una festa speciale, dove hanno sfoggiato look sgargianti per gli uomini e in toni scuri per le donne.

Il tutto è stato poi coronato da una succulenta cena a base di sushi, coadiuvata da Pierpaolo Pretelli con l’aiuto di Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta. L’obiettivo era quello di cucinare diverse tipologie della nota pietanza giapponese utilizzanti i tanti ingredienti messi loro a disposizione, tra cui mango, avocado, salsa di soia, filetti di salmone e tonno.

Tra mille risate e tanto divertimento, nel corso della serata Tommaso e Selvaggia Roma si sono anche scatenati in un ballo sfrenato in passerella, che hanno concluso con tanto di bacio finale! Sulle note di uno dei più grandi successi della inossidabile Jennifer Lopez, i due popolarissimi influencer si sono infatti baciati sulla bocca tra il finto sgomento degli altri inquilini.

