GF Vip, Dayane e Adua Del Vesco: la lite per le nomination

Nella notte al Grande Fratello Vip è scoppiata un’accesa lite tra Dayane Mello e Adua Del Vesco. La modella brasiliana ha provato a convincere la coinquilina su chi mandare in nomination.

Adua e Dayane: la lite al GF Vip

I tempi in cui si scambiavano baci ed effusioni nella casa del GF Vip sembrano essere lontani: la tensione tra Dayane Mello e Adua Del Vesco è sempre più palpabile, e nelle ultime ore le due hanno avuto un’accesa lite.

Dayane infatti, avrebbe provato a convincere la coinquilina su una strategia da mettere a punto per mandare in nomination in inquilini del reality show con cui si sarebbero trovate meno d’accordo. Adua ha fin da subito preso le distanze dal discorso dell’amica, e gli animi delle due si son ben presto scaldati animando la discussione: “Non me ne frega na mazza,io al momento che voglio votare voto quello che mi sento,se andrò in nomination pazienza,non voglio avere niente a che fare con sti intrugli, sto bene così come sto”, ha dichiarato Rosalinda mettendo a tacere Dayane, ormai offesa con lei.

*Dayane che parla di nomination e su come mettersi d’accordo*

Rosalinda: “Non me ne frega na mazza,io al momento che voglio votare voto quello che mi sento,se andrò in nomination pazienza,non voglio avere niente a che fare con sti intrugli,sto bene così come sto”#gfvip pic.twitter.com/h5mFwLhftD — Boh (@boh123r8r9) November 12, 2020

Come andranno a finire le cose tra le due? All’inizio del programma sembravano inseparabili, mentre adesso sembra che la rottura tra loro sia definitivamente in atto.