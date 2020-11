Protagonista del Grande Fratello Vip, Enock è finito di recente al centro dell'attenzione per via di alcune dichiarazioni di Selvaggia Roma.

Protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Enock Barwuah è finito di recente al centro dell’attenzione per via di alcune dichiarazioni di Selvaggia Roma. L’ex protagonista di Temptation Island ha infatti affermato di esserci baciata con il fratello di Mario Balotelli.

Enock e Selvaggia Roma

Entrata nella casa più spiata d’Italia, Selvaggia Roma ha dichiarato di essersi baciata con Enock, mentre lui era già fidanzato. A tal proposito l’ex protagonista di Temptation Island ha dichiarato: “Mi invitata al tuo tavolo in discoteca e ricordo tutto benissimo. Stavi con l’amico tuo di cui non faccio il nome. Tranquillo che non smaschero anche lui. Tu mi volevi anche con te in albergo.

Baci le ragazze e poi fingi di non ricordartele? Ti ho rifilato un palo. Pensavi davvero che mi sarei concessa? Devi avere più rispetto per le donne, facevi più bella figura a dire sì è vero e ho sbagliato”.

Parole che non sono passate di certo inosservate, con Enock che dal suo canto ha negato il bacio, per poi dire che i messaggi inviati a Selvaggia ci sono, ma di non averli inviati lui, bensì “da una terza persona che non voglio mettere in mezzo”.

Ma non solo, a proposito della serata di cui parla Selvaggia Roma, Enock ha raccontato ci aver trascorso la ormai nota serata in discoteca con un doloroso mal di stomaco, tanto da essere stato aiutato dagli amici a tornare a casa. Vista la circostanza, quindi, non avrebbe dato particolare confidenza alla Roma.

Il ragazzo avrebbe quindi prestato il suo telefono all’amico che, a sua volta, avrebbe scritto a Selvaggia dal suo numero.

Una versione raccontata anche nel corso della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini che ha commentato: “Mi sembra un’arrampicata sui vetri questa“.